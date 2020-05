Letino zona rossa, Grimaldi: una mazzata per il Matese firmata De Luca

CASERTA – “Letino zona rossa è la drammatica fotografia di quanto andiamo dicendo da tre mesi a questa parte: il numero dei tamponi effettuati in Campania è stato insufficiente. Solidarietà a tutti gli abitanti di Letino e, in generale, a tutti quelli delle comunità del Matese che, a poche ore dalla ripresa sono costretti a subire una mazzata che, inevitabilmente avrà ricadute pesantissime sul piano economiche per zone che vivono principalmente del turismo mordi e fuggi”.

A dichiararlo è il consigliere regionale e vicecoordinatore regionale di Forza Italia Massimo Grimaldi. «Con qualche colpo di cabaret in meno e qualche tampone in più avremmo potuto evitare tutto questo – ha aggiunto Grimaldi – ora De Luca chiarisca subito cosa intende fare per mettere al sicuro le comunità del Matese soprattutto dal pregiudizio che, inevitabilmente, è nato dopo un provvedimento come la “zona rossa”.