“Letture d’amore e d’impegno- I volti e le storie”, II edizione: dal 21 febbraio riparte la rassegna culturale alla riscoperta dei classici

Falciano del Massico. Una rubrica letteraria -reduce dal successo dello scorso anno- torna ad essere protagonista per offrire un’esperienza unica e coinvolgente. Riparte, infatti, la seconda edizione della rassegna culturale per la divulgazione dei classici dal titolo “Letture d’amore e d’impegno- I volti e le storie”.

Organizzata e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Falciano del Massico; l’iniziativa si presenta come un’occasione imperdibile per riscoprire e al tempo stesso immergersi, grazie al potere della voce, nei brani di cui sarà data lettura, tratti dalle opere di Dumas, Stendhal, Forster, Milton, Hugo.

In particolare, tra i classici proposti ritroveremo Camera con Vista, Ritratto di Signora, Madame Bovary, De Reditu, I Miserabili, Orgoglio e Pregiudizio, Romeo e Giulietta, Don Chisciotte, Passaggio in India.

Da mercoledì 21 febbraio, ore 21, in diretta web, il primo di una serie di appuntamenti in vista della nuova edizione.

Con Piano Music Live ed il coinvolgimento di FB Cultura Casertasera.it, Italia Felix, The Report Zone, Macro News.