Lezione funzionale all’aperto, nuovo appuntamento con il benessere del noto personal trainer Mattia Piscitelli

Con l’arrivo della bella stagione, cresce la voglia di rimettersi in forma, ma soprattutto di ritrovare il proprio equilibrio psicofisico all’aria aperta. Risponde a questa esigenza la nuova edizione dell’appuntamento con lo sport outdoor ideato dal dottore Mattia Piscitelli, specialista in Management dello Sport, personal trainer e docente di educazione fisica.
L’evento, diventato un punto di riferimento per il territorio, è fissato per venerdì 19 giugno alle ore 19:00 negli spazi della Palestra Aris (via Schiavetti 1, Santa Maria a Vico). Non si tratta di una semplice sessione di allenamento, ma di un’esperienza collettiva mirata a promuovere la cultura del movimento come pilastro della salute quotidiana. La sessione di allenamento funzionale – adatta a qualsiasi età e livello di preparazione.
Ad affiancare il professionista sammaritano nella gestione della classe ci sarà l’istruttore Antonio Grieco; insieme accompagneranno i partecipanti in un percorso di ginnastica funzionale strutturato per stimolare forza, resistenza e coordinazione, senza barriere di età o di forma fisica.
Muoversi significa investire sul proprio futuro e sulla qualità della vita”, sottolinea il dott. Piscitelli, che quotidianamente promuove questi valori sia nelle scuole con i più giovani, sia con gli adulti. “L’obiettivo è dimostrare che l’attività motoria è accessibile a tutti e che l’energia del gruppo può diventare uno stimolo straordinario per stare bene insieme”.
Con l’arrivo della bella stagione, cresce la voglia di rimettersi in forma, ma soprattutto di ritrovare il proprio equilibrio psicofisico all’aria aperta. Risponde a questa esigenza la nuova edizione dell’appuntamento con lo sport outdoor ideato dal dottore Mattia Piscitelli, specialista in Management dello Sport, personal trainer e docente di educazione fisica.