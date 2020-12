Liceo Manzoni: successo strepitoso per il primo Virtual Open Day!

Il primo Manzoni Virtual Open Day, andato in live domenica mattina dalle 10.00 alle 13.00, si è concluso con ottimi risultati! Grande la partecipazione degli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e delle loro famiglie, che hanno ascoltato con grande interesse la presentazione della ricca offerta formativa del Liceo “Manzoni”. Numerose le domande, ma anche le curiosità, soddisfatte in modo chiaro ed esaustivo.

Il Virtual Open Day si è articolato in tre incontri: il primo dedicato al Liceo Classico e Scientifico, il secondo al Liceo Linguistico, il terzo al Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale. Ad accogliere studenti e famiglie in ciascun incontro il Dirigente Scolastico. “Il Liceo Manzoni trae la sua forza e la sua vitalità dal fatto di poter contare su una grande squadra, una composita squadra di competenze appassionate” – ha ribadito il D.S. dott.ssa Adele Vairo; ed ancora: “il Liceo ‘Manzoni’ è una coralità forte: aiutiamo i nostri studenti a progettare il loro futuro, curando ogni dettaglio, per garantire loro una formazione a 360 gradi. Il ‘Manzoni’? È una scelta vocazionale. Una scelta di stile, per orientarsi in modo permanente”.

Tutti gli incontri sono stati animati dalle voci degli studenti che già vivono la realtà liceale ‘manzoniana’ e di numerosi docenti, che rappresentano i singoli indirizzi di studio; una professionalità docente qualificata quella del “Manzoni”: veri e propri opinion leaders, dotati di una solida expertise didattica ed educativa.

Una mattinata intesa, caratterizzata da ritmi serrati, ma dalla quale è emerso con forza – nonostante la distanza, a cui la situazione epidemiologica ancora ci costringe – tutto il calore di una solida comunità educante, costantemente vivificata da una perfetta ed armonica sinergia. Campus Manzoni: luogo di didattica, ma anche – e soprattutto – luogo di relazioni.