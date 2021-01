LICEO-TECNICO “TERRA DI LAVORO”:  SABATO 9 GENNAIO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’OPEN DAY ONLINE

Sabato 9 GENNAIO dalle ore 9.00 alle ore 12.30 nuovo appuntamento con l’Open Day Online, infatti sul nostro sito troverete il link per accedere direttamente agli open day: www.istitutoterradilavoro.edu.it .

Nella prima parte dalle 9.00 alle 9.30 ricevono i docenti del Liceo Musicale; nella seconda parte dalle 9.30 alle 10.30 ricevono i docenti degli indirizzi Turistico e sportivo; nella terza parte dalle 10.30 alle 11.30 ricevono i docenti degli indirizzi Sistemi Informativi Aziendali e Grafica e Comunicazione; nella quarta parte dalle 11.30 alle 12.30 ricevono i docenti degli indirizzi Amministrazione Finanza e marketing e Relazioni Internazionali per il Marketing.