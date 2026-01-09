Limitati i poteri di Trump

Ben cinque repubblicani (che costituiscono la maggioranza del senato) hanno votato insieme ai democratici per limitare i poteri di Trump e impedirgli ulteriori azioni militari in Venezuela. 52 voti favorevoli e 47 contrari, infatti, limitano le future azioni di Trump a Caracas.

D’ora in poi servirà l’autorizzazione del Congresso.

Il provvedimento, senza precedenti, passa ora alla Camera.

Questo è un duro colpo a Trump dopo l’azione militare in Venezuela avvenuta “de motu proprio“.

In Venezuela, intanto, diversi detenuti prigionieri venezuelani e stranieri tornano in stato di libertà per “favorire e raggiungere la pace”, come annunciato da Jorge Rodriguez, Presidente dell’Assemblea.