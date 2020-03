Linda D’Anna nuova segretaria dei Giovani Democratici di San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire dai Giovani Democratici sannicolesi: “Mercoledì 4 Marzo 2020 si è svolto presso il locale Circolo del PD il Terzo congresso di Circolo dei Giovani Democratici Sezione “Peppino Impastato” di San Nicola la Strada, alla presenza anche di diversi esponenti del PD Sannicolese come la già senatrice Lucia ESPOSITO, il Sindaco Vito MAROTTA ed il segretario del PD Biagio Salvatore ANNUNZIATA i quali hanno portato i loro saluti.

Dopo la relazione finale del Segretario uscente Albino DI CHIARA si è aperto il dibattito, in cui si è parlato, delle tematiche attuali e del rapporto tra i giovani e la politica; al termine della discussione l’assemblea degli iscritti ha individuato Linda D’ANNA come nuovo segretario cittadino, eleggendola quindi per acclamazione.

Linda D’Anna, diciannovenne studentessa universitaria, militante dei GD di San Nicola da diversi anni ha già preso parte a numerose iniziative dei GD e del PD di San Nicola la Strada.