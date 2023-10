LINGUE, CULTURE E MODA AL DON GNOCCHI PER LA “GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE”.

In tempi di crisi economica ed anche militare tutti gli strumenti per creare coesione tra i popoli devono essere incentivati soprattutto nelle giovani generazioni. Uno degli strumenti principali è sicuramento quello della lingua: la comunicazione come antidoto alla conflittualità. In questo spirito di idee la UE ha promosso a fine settembre la “Giornata Europea delle Lingue”, che ha visto la convinta adesione del Liceo don Gnocchi di Maddaloni guidato dalla dirigente Annamaria Lettieri.

“L’approccio alla Giornata Europea delle Lingue – ci dice la dottoressa Lettieri – è stato all’insegna della multimedialità. L’Istituto don Gnocchi ha impegnato i suoi diversi indirizzi di studi nel campo del confronto linguistico: per ovvie ragioni il Liceo Linguistico ha dato impulso al confronto linguistico, gli indirizzi di Scienze Umane ed Economico Sociale hanno curato le implicazioni sociologiche e culturale del confronto tra gruppi linguistici diversi, il Liceo Artistico ha visto i suoi studenti esercitare il talento nella composizione sartoriale abbinata ai simboli delle identità nazionali affratellate nel dialogo”.

In che modo hanno lavorato i giovani artisti del don Gnocchi? Ce lo spiega la professoressa Rosanna De Lucia: “i nostri ragazzi hanno operato con una tecnica denominata upcycling (riciclo creativo), recuperando in maniera artistica e soprattutto etica tessuti e materiali già esistenti”. Così, per la giornata europea delle lingue l’indirizzo moda del liceo don gnocchi ha dato vita a una “capsule” vale a dire a una piccola collezione di abiti prendendo come spunto un lavoro di Viktor & Rolf “Hot Couture 2016” elaborando abiti polifunzionali, praticamente dei “dipinti” “TRA ARTE E MODA” che vengono indossati e in seguito, una volta riposti, diventano espressioni di arte figurativa: in pratica un’arte da indossare con tanto di cornice! I materiali utilizzati riprendono i colori della bandiera italiana e della comunità europea con l’intento di simboleggiare la fratellanza inscindibile tra i popoli.

Ma torniamo alle lingue: strumenti essenziali affinché i popoli dialoghino tra di loro scambiandosi idee e intrecciando relazioni.

“Il liceo don Gnocchi – ci spiega la professoressa Angela Sferragatta – ha voluto coprire una vasta gamma di registri comunicativi dalla rappresentazione teatrale, alla canzone, alla poesia, al podcast per consentire agli studenti di esprimersi pienamente nelle tre lingue studiate nell’istituto: inglese, francese, spagnolo: l’obiettivo didattico è quello di dimostrare che l’apprendimento delle lingue in maniera spontanea si riversa in attività piene di vita, che aprono ai giovani nuovi orizzonti”. In tutto ciò una seria preparazione è fondamento necessario: le certificazioni conseguite recentemente da 65 alunni giunti fino al traguardo del livello C1 in Inglese dimostrano la profondità dell’impegno profuso dalla comunità scolastica del don Gnocchi.