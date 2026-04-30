L’IRVAT rinnova il CdA e rilancia il suo impegno per la Promozione e Valorizzazione dei prodotti di eccellenza con le attività del Cluster Turismo Enogastronomico Campano

L’IRVAT – Istituto per la Valorizzazione e la Tutela dei Prodotti Regionali rinnova il consiglio di amministrazione. Nell’assemblea ordinaria annuale tenutasi per l’approvazione dei conti, il Presidente Ciro Costagliola ha formalizzato la nomina dei tre nuovi membri del cda. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto oltre che da Ciro Costagliola, da Eugenio Gervasio (Vicepresidente), Carmela Cotrone, Angela Di Sivo, Francesco Lupo e dai neoconsiglieri Emilia Di Girolamo, direttore del MAVV, Wine Art Museum, Giuseppe Micillo, in rappresentanza del consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli agrotecnici laureati e Domenico Ranesi, agronomo, già dirigente della provincia di Salerno.

Il Presidente Costagliola ha sottolineato le attività del Cluster Turismo Enogastronomico Campano, strumento pensato per promuovere e proteggere il ricco patrimonio enogastronomico della regione, che, con l’iscrizione all’European Cluster Collaboration Platform, apre nuove opportunità anche a livello europeo. Il Cluster mette insieme un’ampia rete di enti pubblici e privati: hanno aderito 56 strutture: 9 Enti pubblici: Regione Campania Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Anci Campania, Istituto Zooprofilattico S.M., Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Benevento, Comune di Caserta, Comune di Marcianise, Comune di Caiazzo, 3 Università: Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Scienze Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche, Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM), Università degli Studi di Napoli Federico II, 4 Ordini professionali Nazionali: Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Consiglio Nazionale dei Periti agrari e periti agrari laureati, Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Federazione degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Campania, 5 Organizzazioni: CCIAA di Irpinia Sannio, Confagricoltura Campania, Confederazione Italiana Agricoltori Campania, Copagri Campania, Confartigianato Imprese Caserta, 5 Consorzi di tutela: Consorzio Tutela Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, Consorzio di Tutela Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto, Vitica – Consorzio Tutela Vini Caserta, Consorzio Tutela Vini Vesuvio, Rete San Leucio Texile, 13 Associazioni: AIOST Associazione italiana Ostricari, AIS – Associazione Italiana Sommeliers Campania, Associazione Corteo Storico della Real Colonia di San Leucio, Associazione il Cortile di Cerere, Associazione Micologica del Matese, Associazione Nazionale Città del Vino, Coni Comitato Olimpico Regionale Campania, Federazione Internazionale Pasticcieri Gelatieri e Cioccolatieri – FIPGC delegazione Campana,L’Altritalia Ambiente, L’Orologio di Linneo, LILAA – Little Italy Los Angeles Association (USA), ONAV Campania, PromoItalia Food, 17 Fondazioni, società e cooperative: Fondagri – Fondazione per i servizi aziendali, Agrorinasce – Agenzia l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio scrl, ASSE4 Rete di Imprese, Capua Speciosa, Cooperativa Sociale Cerere, Dolce&Salato, Eccellenze Italiane SH.P.K. (Al), ELYSIUM – Creative Place and Time, Iavarone Wood Technology, Lascò, MANAGERITALIA CAMPANIA, MAVV – Wine Art Museum, Afumi (Jp), REVI SISTEMI, Smartgeo, Vento del Sud Società cooperativa sociale a mutualità prevalente, Vivamaking, Conform scrl, Cooperativa Sociale Cerere.

L’IRVAT così rinnovato mira a sviluppare strumenti concreti e condivisi per progettare strategie integrate, capaci di valorizzare appieno le potenzialità agroalimentari, culturali e turistiche del territorio. In questa visione è strategica l’importanza di fare rete e mettere in connessione le energie locali, con l’obiettivo di promuovere e gestire in modo partecipato il territorio quale bene comune.