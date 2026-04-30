Visita del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito all’Istituto “Giordani”

Caserta. Il 27 aprile 2026 il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, ha fatto visita all’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Giordani” di Caserta, incontrando studenti e docenti in un significativo momento di confronto.

Accompagnato dal Generale di Brigata Francesco Ferrara, Comandante della Brigata bersaglieri “Garibaldi” e accolto dalla Dirigente Scolastica Antonella Serpico e dal Questore della città di Caserta dottore Andrea Grassi, il Generale Masiello ha presenziato alla cerimonia dell’Alzabandiera insieme agli studenti, condividendo con loro un momento solenne e partecipato.

A seguire, nell’Aula Magna dell’Istituto, si è svolto un incontro durante il quale il Capo di Stato Maggiore ha dialogato con i giovani, affrontando temi legati ai valori, al senso di responsabilità e all’importanza dell’impegno personale nella costruzione del proprio futuro. Un confronto diretto, un dialogo aperto, condividendo esperienze e offrendo una testimonianza viva del suo percorso umano e professionale. Molte le domande formulate dagli alunni al Generale Masiello, incentrate sulla disciplina, il valore, il rispetto, il sacrificio e lo spirito di squadra.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di crescita per la comunità scolastica, rafforzando il legame tra istituzioni e mondo dell’istruzione, nel segno della formazione delle nuove generazioni.