L’Istituto Collecini – Giovanni XXIII: dove l’apprendimento diventa Magia

Esiste un luogo dove i numeri si trasformano in enigmi da risolvere, le lettere in mondi da esplorare e ogni bambino nel protagonista di una storia straordinaria. Quel luogo è l’Istituto Comprensivo “Collecini – Giovanni XXIII”, che oggi ha svelato i suoi “segreti” in occasione dell’Open Day.

Il Dirigente scolastico Prof. Antonio Varriale con la sua passione e lungimiranza trasformato la Collecini in una scuola all’avanguardia. Una scuola dislocata su sei plessi da Castel Morrone al cuore dei borghi di Casola, Ercole, Patturelli, Puccianiello e Sala, avvalendosi anche della collaborazione della Funzione Strumentale per la Continuità Mariateresa Giangrande.

Un Viaggio tra Sapere e Meraviglia

Non è stata una semplice visita scolastica, ma un vero e proprio percorso immersivo. Varcare la soglia della Collecini significa entrare in un’officina di talenti dove la didattica incontra l’incanto.

“La nostra scuola non è solo un edificio, ma un laboratorio di futuro dove ogni scintilla di curiosità viene alimentata per diventare luce.”

Gli Ingredienti della nostra Formula Magica

Le famiglie, durante l’evento hanno trovato un ricco programma di “incantesimi educativi”:

* Laboratori di Alchimia Digitale: Coding e robotica per trasformare la tecnologia in uno strumento di creazione.

* Il Giardino Incantato: Progetti di educazione ambientale per imparare a leggere il linguaggio della natura.

* L’Arte della Parola: Laboratori linguistici e creativi dove l’inglese e l’italiano si intrecciano in racconti senza confini.

* Musica e Armonia: Spazi dedicati alla scoperta del ritmo, perché ogni crescita ha la sua melodia.

L’Istituto si avvale della collaborazione della British ed è sede di esami Cambridge.

Incontrare i “Maestri d’Incanto”

L’Open Day è stata l’occasione perfetta per conoscere il corpo docente, i veri “custodi” di questa magia quotidiana.

Gli insegnanti hanno illustrato il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), spiegando come il percorso della Primaria e della Secondaria di Primo Grado sia studiato per accompagnare ogni alunno con cura, inclusione e innovazione.

Perché scegliere la Collecini – Giovanni XXIII?

Scegliere la nostra scuola significa affidare i propri figli a una comunità che crede nel valore del singolo e nella forza del gruppo. È qui che il “trucco” dell’istruzione riesce meglio: trasformare la fatica dello studio nel piacere della scoperta.