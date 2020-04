L’istituto Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni distribuisce 30 tablet

La preside Rosa Suppa aveva già distribuito, prima di Pasqua, agli alunni delle scuole Secondarie appartenenti all’istituto comprensivo che dirige da 2 anni, supporti informatici per mettere tutti gli alunni in condizione di seguire le lezioni di didattica a distanza.

Le scuole Secondarie coinvolte sono il De Nicola di Maddaloni e la De Gasperi di Valle di Maddaloni.

A seguito di altre richieste pervenute in aggiunta alle precedenti, stamane saranno consegnati 30 tablet ad alunni di diverse classi delle scuole citate. Stesse opportunità per tutti in modo che nessuno rimanga indietro.

Ricordiamo che la scuola rimane a disposizione per informazioni e supporto.

I contatti telefonici sono garantiti per i casi urgenti ed eccezionali tramite i seguenti numeri dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì

• Segreteria : 3533474924. – 0823 202821