L’Italia lancia in orbita il nuovo satellite Cosmo-SkyMed

L’Italia compie un nuovo passo strategico nello spazio. Il satellite Cosmo-SkyMed Csg-Fm3 ieri è stato messo in orbita e potenzia il sistema nazionale di osservazione della Terra.

Il lancio dalla California

Il lancio è avvenuto alle 3:09 italiane dalla base di Vandenberg, in California. Il razzo Falcon 9 ha portato in orbita il satellite dopo diversi rinvii, legati a problemi tecnici e condizioni meteo avverse. Cosmo-SkyMed Csg-Fm3 entra così a far parte della costellazione gestita dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal Ministero della Difesa. Il programma si conferma uno dei pilastri della strategia spaziale nazionale.

Tecnologia radar di nuova generazione

Il nuovo satellite integra capacità avanzate di monitoraggio. L’antenna radar di ultima generazione consente acquisizioni più rapide e immagini più dettagliate. I componenti alleggeriti, realizzati anche con stampa 3D, permettono un orientamento dinamico del sensore. Questo supera i limiti dei tradizionali sistemi radar ad apertura sintetica. A bordo è presente anche il sistema Cora-S, sviluppato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il dispositivo consente di determinare la posizione orbitale con precisione millimetrica.

Un sistema duale unico al mondo

Secondo l’ASI, le nuove capacità rafforzano l’osservazione della Terra a supporto di ricerca scientifica, sicurezza, difesa e gestione delle emergenze. Il programma Cosmo-SkyMed resta l’unico sistema radar duale, civile e militare, con prestazioni di questo livello. Il presidente dell’ASI, Teodoro Valente, parla di una prova concreta dell’eccellenza tecnologica italiana. Un risultato che nasce da competenze consolidate e investimenti di lungo periodo.

La filiera industriale italiana

Il programma coinvolge l’intera filiera nazionale. Thales Alenia Space ha realizzato i satelliti ed è responsabile della missione e del segmento spaziale. Telespazio gestisce il segmento di terra e il centro di controllo. e-Geos cura la commercializzazione dei dati. Leonardo fornisce tecnologie e sistemi di bordo ad alta precisione. Per Leonardo, ogni lancio rafforza il ruolo dell’Italia nello spazio. L’osservazione della Terra diventa una risorsa strategica per sicurezza, sostenibilità e interventi tempestivi.