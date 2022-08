L’ITI-LS F. Giordani di Caserta si conferma per una didattica inclusiva orientataall’intercultura.

Caserta. Il Giordani si conferma scuola per una ani si conferma scuola per una didattica inclusiva attenta al “Capitale Umano”.

Grande interesse della Dirigente Scolastica Antonella Serpico per il finanziamento ottenuto per il progetto dal titolo “Insieme per i colori della vita”,in linea con gli obiettivi strategici dell’istituto e realizzato in rete con I. C. De Amicis di Caserta, l’assessorato alla PI ,l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Caserta, il CIDIS, l’UNICEF.

La proposta progettuale propone, sin da Settembre, la realizzazione di percorsi didattici sull’alfabetizzazione linguistica con l’impiego di metodologie pedagogiche attive e lo sviluppo di azioni concrete in grado di migliorare i processi di integrazione nel contesto socio-culturale del degli MSNA sin dall’ arrivo in Italia.