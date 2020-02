L’ITIS Giordani e la Croce Rossa Italiana presentano il terzo incontro del Progetto Pilota

CASERTA. Al via il terzo incontro del Progetto Pilota presso L’I.T.I.S. Liceo Scientifico Giordani in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, sul tema “Non sono un bersaglio: gli attacchi agli operatori sanitari “. Caserta-Mercoledì 5 febbraio 2020 alle ore 9:00 presso l’Aula Magna dell’Istituto scolastico I.T.I.S. Liceo Scientifico Statale “F.Giordani” di Caserta, si terrà il terzo incontro-evento formativo del progetto pilota di Diritto Internazionale Umanitario. L’innovativo progetto proposto dalla Croce Rossa è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica dott.ssa Antonella Serpico. Il progetto è stato ideato e monitorato dagli istruttori di Diritto Internazionale Umanitario Ivan Soprano (ex alunno della scuola) e l’avv. Tiziana Esposito (già presidente del consiglio d’Istituto “F.Giordani”) che costantemente hanno coinvolto gli alunni delle 17 classi quinte con la continua collaborazione dei docenti. Interessanti sono state le tematiche affrontate nei precedenti incontri. In particolare, visti gli ultimi e frequenti episodi di aggressioni al personale sanitario, si è evidenziato che dal 15 gennaio sono state attivate in Campania le prime telecamere sulle ambulanze e che l’emergenza aggressione ai soccorritori e violenze in corsia, riguarda l’intera Nazione. Aggressività e violenza sono sempre più diffuse nella società, per cui oltre all’installazione dei sistemi di video sorveglianza è fondamentale un’intensa azione educativa, intervenendo attivamente e con decisione nella scuola, per un percorso culturale di recupero dei valori di convivenza civile. Perché l’ambizione, la finalità di questo progetto Cri-Scuola è principalmente quella di stimolare, avviare, un innovativo e comune percorso di sviluppo del territorio. Affinché, i beneficiari degli interventi, non siano soltanto gli studenti e gli insegnanti, ma la comunità intera, così che ogni alunno possa realmente diventare cittadino attivo e responsabile, non solo all’interno della propria scuola, ma dentro e insieme alla propria comunità.