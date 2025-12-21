Lo scrittore Andrea Cammisa protagonista di una raccolta fondi per ANAFIM

Si è svolta il 15 dicembre la cerimonia di consegna simbolica dell’assegno ad ANAFIM – Associazione Nazionale per l’Assistenza ai Figli e Familiari dei Militari, a conclusione di una campagna di beneficenza che ha unito cultura e solidarietà.

L’iniziativa, nata attorno al libro “Le Ali del Cuore ” dell’autore Andrea CAMMISA, ha permesso di raccogliere fondi destinati alle attività ricreative dei ragazzi ospitati da ANAFIM.

Durante la cerimonia, svoltasi in un clima di partecipazione e condivisione, tra preghiera e goliardia, è stato consegnato un assegno simbolico frutto della raccolta, a testimonianza di un percorso basato sulla trasparenza, solidarietà e impegno civile di tanti lettori e cittadini.

Hanno partecipato all’evento rappresentanti autorità militari, civili, religiose e rappresentanti d’arma e di settore.

La collaborazione con ANAFIM si inserisce in un più ampio percorso di attenzione ai valori della solidarietà, della memoria del servizio, valori che hanno ispirato l’intera campagna.

Inizio 2026 sono in cantiere altre iniziative solidali, la prima del nuovo anno è l’acquisto di un defibrillatore per una scuola primaria di Aversa da consegnare a San Valentino.