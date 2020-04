Lo Snalv Campania scrive a De Luca: “Sul piatto tante proposte per la Fase II”

CASERTA – Il segretario regionale del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori (SNALV-CONSFAL) Clemente Golino: “Fondamentale essere presenti al tavolo tecnico”. La Regione Campania è stata il primo Ente territoriale a varare un piano corposo di sostegno socio-economico, in aggiunta alle misure previste dal Decreto Cura Italia. Il suo Governatore Vincenzo De Luca è diventato uno dei simboli della lotta al virus, e i numeri gli stanno dando ragione: dopo settimane di incrementi, infatti, negli ultimi giorni stiamo finalmente assistendo alla fase calante dei contagi. “Se manteniamo il rigore che abbiamo avuto finora, a metà maggio potremo dire di aver sconfitto in Campania il coronavirus.

Se Dio vuole, e se continueremo così, probabilmente la Regione Campania sarà la prima in Italia a uscire dal tunnel” – sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta informativa della giornata di venerdì 17 aprile 2020, a proposito dei dati incoraggianti campani e della preparazione alla fase due.

Ed è proprio in tema di fase due, che si combatterà la battaglia più importante: da un lato, infatti, si dovrà essere ancora più attenti alle norme di sicurezza, mentre dall’altro sarà importante per la Regione essere al fianco delle imprese e dei cittadini per offrire sostegno in questo momento così delicato.

Sono già in partenzia svariate misure economiche a sostegno di tutte le fasce economiche, a partire dagli anziani fino ad arrivare alle grandi imprese, che potranno contare su un contributo a fondo perduto di 2.000 euro, ma rischia di non essere sufficiente: la crisi epidemiologica da COVID-19 ci ha sì messo alla dura prova, ma ha anche svelato molte delle nostre debolezze: debolezze dalle quali è necessario ripartire per studiare una Campania migliore.

Lo SNALV/CONFSAL, nei panni del suo segretario regionale Campania Clemente Golino, ha partecipato a tutti i tavoli tecnici in Regione, partendo dall’accordo quadro per la previsione degli ammortizzatori sociali in deroga fino ad arrivare alla proposta pervenuta in data odierna sulla scrivania del Governatore.

“Era doveroso che in qualità di Segretario Regionale dello Snalv formulassi delle proposte concrete al governatore Vincenzo De Luca per la fase 2” scrive dalla sua pagina Facebook il segretario regionale, allegando al post il testo delle misure inviate al governatore: proposte variegate tese ad aiutare tutti i comparti del settore economico senza dimenticare misure complementari, quali Garanzia Giovani e la formazione professionale. Qui di seguito in sintesi un elenco delle proposte inviate:

AGRICOLTURA: Valorizzazione del “made in Campania” e agevolazioni per nuove assunzioni

COMMERCIO: Progetto “Centro commerciale naturale” e Formazione per piattaforme e-commerce

TURISMO: Sviluppo di consorzi e forme di cooperazione e processo di adeguamento alla mutazione della domanda turistica

POLITICHE ATTIVE: Formazione e riprogrammazione progetti ed integrazione indennità di partecipazione tirocinio “Garanzia Giovani”

EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE: Intensificazione attività ispettiva e promozione del lavoro regolare

COMPARTO SOCIO SANITARIO/ASSISTENZIALE EDUCATIVO: Monitoraggio costante e tavolo programmatico

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: Piano straordinario di assunzioni

AMBIENTE: Investimenti nell’ambito della “bio-economia”