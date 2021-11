“Lockdown per i non vaccinati? De Luca: sarebbe il minimo”

Campania. De Luca, durante un’intervista, alla domanda dei giornalisti di cosa ne pensasse della proposta dei governatori del nord di un eventuale lockdown per i non vaccinati, ha risposto così:

“il lockdown per i non vaccinati sarebbe il minimo. Cominciamo a capire qual è la ricaduta negativa degli atteggiamenti di irresponsabilità che abbiamo conosciuto in queste settimane.

L’irresponsabilità di chi finge per scambiare per libertà democratica quella che nei paesi civili altro non è che irresponsabilità.

Mi auguro ovviamente che di fronte a questa quarta ondata si capisca che il dovere di tutelare la salute dei cittadini appartiene a tutti quanti.

Mi pare del tutto evidente che chi non si vaccina non può avere gli stessi diritti di chi si è vaccinato e ha dato prova di senso di responsabilità.

Noi intanto siamo già partiti con la terzadose a tutti i nostri concittadini che hanno fatto le altre somministrazioni da almeno sei mesi. Le priorità assolute sono il personale sanitario e il personale scolastico. Nelle ultime settimane abbiamo registrato un’impennata di contagi proprio nella fascia di età sotto i 15 anni.

Dobbiamo correre perché quando si parla di covid i tempi sono fondamentali per fermare i contagi.”

De Luca si mostra quindi favorevole, nel caso in cui non si riuscisse a fermare questa nuova rapida crescita di contagi, al lockdown.

È subito polemica e scontro tra vaccinati e non, perché se è vero che a risentirne sarebbe come sempre l’economia e l’istruzione, è altrettanto vero che il vaccino resta ancora una libera scelta e ci si accusa a vicenda di chi possa essere la colpa, nei commenti social, nei supermercati, in giro per strada e ovunque ci si trovi, l’argomento di discussione più frequente è sempre lo stesso.

I vaccinati, accusano i novax, pensano di aver acquisito super poteri e non prestano più attenzione alle precauzioni anti covid, mentre chi non si vaccina rimane molto più attento, e i novax, rispondono i vaccinati, stanno interferendo con una possibile immunità di gregge e non si vedra mai una fine…

Entro un paio di settimane dovremmo vedere quale decisione si sarà raggiunta.