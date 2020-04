L’Offerta culturale di Conpasuni non si ferma, continuano online incontri e manifestazioni

AVERSA – Date le particolari esigenze di sicurezza dovute alla diffusione del virus Covid19, la Consulta della Pastorale Universitaria ha ridotto gli incontri e rimandato alcuni eventi in programma ma continua l’azione di promozione socio-culturale ed il servizio alla diocesi di Aversa, sfruttando mezzi di comunicazione e condivisione.

Nelle ultime settimane le commissioni permanenti e l’Ufficio di Segreteria hanno continuato online le proprie attività per mantenere viva la rete sociale tra studenti e per rimodulare la programmazione di CONPASUNI. Nei primi giorni di emergenza Coronavirus gli studenti si sono schierati accanto a chi “restava a casa” discutendo tematiche giornaliere e condividendo focus di approfondimento su cinema, letteratura, musica e molto altro, raccolti in una rubrica dal titolo “Tieni la mente aperta”.

In parallelo è stata “digitalizzata”, e così incrementata, la promozione del territorio, come le rassegne edite dal Centro Studi Normanni: sui casali scomparsi di Aversa a cura di Angelo Cirillo, sull’Arte, il Costume e la Società curata da Salatore Setola e sulle confraternite della diocesi di Aversa organizzata da Angelo Picone. Fondamentale in questa fase è stato il contributo dell’organizzazione di volontariato “Officina Morano” che sta gestendo l’operato degli studenti.

Non mancano, sempre con la supervisione di Officina Morano, occasioni di riflessione e sensibilizzazione per questa emergenza sanitaria e momenti di “prossimità” a quanti vivono momenti di difficoltà e smarrimento dovuto alla crisi sociale da Coronavirus. È sempre attiva la campagna di raccolta fondi dal titolo “Aiutaci ad aiutare” e la “Spesa sospesa” in favore delle attività del Centro Diocesano Caritas.

Per sapere di più sulle attività della Consulta della Pastorale Universitaria in questo tempo di Coronvirus vi invitiamo a visitare il sito www.conpasuni.it.