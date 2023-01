Logica e Robotica al Liceo Manzoni

L’offerta formativa del Liceo “Manzoni” di Caserta si arricchisce di un nuovo percorso di eccellenza: il . Il progetto, nato dall’intuizione e dalla vision della DS , entrerà a settembre nelle aule manzoniane, allo scopo di accrescere le competenze STEM degli studenti. Il curriculum del Liceo scientifico di ordinamento si aprirà alla logica e alla robotica. Tale scelta è dettata da una duplice constatazione. La logica è fondamentale per tutti coloro che si apprestino ad affrontare un concorso a numero chiuso e per l’ammissione ad alcune facoltà universitarie. È ormai ben noto come nella selezione i test di ragionamento logico siano cruciali. In aggiunta, il settore dell’automazione è in forte sviluppo in tutto il mondo e, attraverso la robotica, gli studenti potranno acquisire competenze utili per approcciarsi alle nuove professioni. La logica e la robotica forniranno gli strumenti per guardare in più direzioni: Università, Ricerca e Mondo del lavoro.

Ad attendere i nuovi iscritti e , al termine delle quali sarà conseguito, al quarto anno e previo esame, il , una certificazione di uso e programmazione di robot industriali riconosciuta a livello internazionale, equivalente a quella rilasciata a professionisti e aziende. La proposta formativa è riconosciuta dal MIUR, per gli studenti del triennio, come PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro), per un totale di 100 ore a studente.

Questa innovativa, promettente progettualità sarà ufficialmente presentata nel corso del secondo , domenica dalle ore 9.30 alle 13.30. Referenti le proff. e .