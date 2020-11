L’on. Del Monaco sulla sconfitta di Trump

*Biden vince: torna la democrazia negli States.*

Il comunicato dell’ onorevole Del Monaco.

La vittoria di Biden è una vittoria che travalica i confini statunitensi: è un ritorno alla giustizia, alla libertà, all’uguaglianza…alla democrazia.

Trump, arrogante e spocchioso, incredulo davanti alla sconfitta, ha tentato fino alla fine di cambiare le carte in tavola, di insinuare brogli elettorali…lui.

Lui, che con atteggiamento di sfida e con manie di protagonismo ha reso la sua politica alla stregua di un gioco, un gioco molto pericoloso.

Trump ha ignorato il problema ambientale, ha ignorato il dramma della pandemia…ha cercato in ogni modo di fare il SuperUomo.

Ha fallito…ed è un bene per tutti: la politica sovranista, tanto cara a qualche nostro parlamentare sostenitore del caro Donald (immagino il dispiacere della disfatta), non può avere lunga vita, non può e non deve.

La democrazia è la sola forma di libertà e giustizia politica: se c’è un sovrano è il popolo. Non altri.