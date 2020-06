L’On.le Iorio (M5s) pubblica la risposta all’interrogazione il Castello di Carlo V a Capua

CAPUA – L’Onorevole Marianna IORIO del M5S ha pubblicato la risposta all’interrogazione parlamentare avente ad oggetto il Castello di Carlo V ubicato all’interno dello Stabilimento Militare “Pirotecnico” di Capua:

“L’interrogazione fu presentata dopo un confronto con alcuni cittadini del territorio” – dichiara la deputata del M5S Marianna Iorio – una visita condotta di persona e il recepimento di molte istanze, pubblicate su quotidiani locali e siti web (anche sotto forma di petizione), provenienti da associazioni e gruppi locali che ne chiedono la valorizzazione al fine di rendere il bene fruibile come attrattiva turistica e culturale, anche in un’ottica di gestione partecipata e condivisa.

Il Mibact è disponibile ad inserire il bene, verificando che ne ricorrano tutti i presupposti, nel sistema museale nazionale agevolando l’attuazione di progetti sinergici e contribuendo a individuare soluzioni efficaci. Il proposito è quindi quello di enucleare il Castello dallo stabilimento militare unitamente ad alcune palazzine adibite a uffici e alle aree antistanti per permettere l’ingresso ai visitatori.

È in corso quindi l’elaborazione di una bozza di protocollo di intesa – afferma l’on. Marianna Iorio – fra le Amministrazioni interessate per gli interventi di restauro e di adattamento compatibili con la natura dei beni, compresa la dotazione delle risorse occorrenti anche allo scopo di poter qualificare il complesso in questione come area di interesse storico culturale.

La fase di realizzazione vedrà il coinvolgimento anche di Difesa Servizi oltre a tutti gli organi tecnici competenti. Il documento di valorizzazione sarà oggetto di bando utile all’individuazione di soggetti pubblici o privati che abbiano interesse ad investire risorse nel progetto.

Il processo è quindi iniziato ma non sarà di durata breve in ragione di tutti gli adempimenti necessari per il buon esito dell’operazione. Conclude l’on. Del M5S Marianna Iorio – “continuerò a seguire il dossier da vicino con contatti ed incontri periodici con tutti gli attori coinvolti in modo da poter condividere con voi tutti i passi che porteranno alla valorizzazione e alla piena fruizione del bene da parte di tutti i cittadini.”