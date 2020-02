L’On.le Sarro ed il Coordinatore Provinciale Magliocca inaugurano la nuova sede di Forza Italia a Marcianise

MARCIANISE – Sabato, 15 febbraio 2020, con inizio alle ore 11:00, è stata inaugurata a Marcianise la nuova sede del Coordinamento Cittadino di Forza Italia, ubicato in pieno centro, in via De Paolis. Alla presenza dei tanti interventi, erano presenti: il Coordinatore Provinciale del partito Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia di Caserta, il Sen. Domenico DE SIANO, Coordinatore Regionale, il Presidente Provinciale e Commissario Cittadino On. Carlo SARRO, e l’Eurodeputato On. Aldo PATRICIELLO.

L’apertura di una sede di un partito come Forza Italia, assume un significato importante, soprattutto per la grande sfida a cui si appresta la Città. Significa avere una porta spalancata verso i cittadini e la società. Da qui riparte il partito azzurro in città. La presenza di un luogo fisico darà la possibilità al popolo azzurro di avere un valido punto di riferimento dove potersi incontrare, riunire e discutere delle tante problematiche che attanagliano il territorio marcianisano.