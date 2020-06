L’On. Sarro e Magliocca incontrano a Caserta il Coordinamento di Forza Italia di Capua

CAPUA – Nella giornata di sabato, 20 giugno 2020, il direttivo del Coordinamento cittadino di Forza Italia Capua, nella sede provinciale del partito a Caserta, ha incontrato i vertici provinciali nella figura del presidente del partito On. Carlo Sarro e del coordinatore provinciale Giorgio Magliocca.

I dirigenti provinciali ne hanno approfittato per rinnovare gli auguri di buon lavoro al gruppo cittadino, ed hanno ascoltato con interesse, quelle che saranno le proposte e le attività che saranno messe in campo dal coordinamento cittadino sul territorio di Capua anche in vista della prossima competizione elettorale regionale.