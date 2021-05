L’ondata di caldo ‘africana’ sta per finire

L’ondata di caldo africana che è stata e sta attraversando gran parte della Campania, ed anche Caserta e la sua provincia dovrebbe finire in quelli che sono i prossimi giorni.

L’alta pressione di matrice subtropicale interessa le regioni meridionali italiane, garantendo condizioni di assoluta stabilità atmosferica, un ampio soleggiamento e temperature particolarmente miti anche in Campania. Le pianure interne della regione sperimentano un piccolo anticipo d’estate: quest’oggi si registrano picchi di 28°C a Caserta e punte di 29-30°C nella piana di Nola e nelle valli del beneventano; valori termici più contenuti si osservano a Napoli e in genere lungo la fascia costiera tirrenica per l’effetto mitigante delle brezze. Un quadro meteorologico destinato a mutare sensibilmente nel corso della settimana, quando la massa d’aria calda in afflusso dal Nord Africa lascerà il posto all’ingresso di più fresche e umide correnti di origine nordatlantica.