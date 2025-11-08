Cronaca

L’Orchestra di Sanremo perde il celebre Direttore d’Orchestra: è scomparso Beppe Vessicchio

Di Linda Rea

Oggi le note della musica, si fermano per dire addio al celebre Compositore, arrangiatore, direttore d’Orchestra, con una trentina di Sanremo sulle spalle, Giuseppe Vessicchio , da tutti conosciuto come Beppe Vessicchio.

Il volto simpatico della TV, oltre che preparatissimo direttore d’Orchestra del Festival di Sanremo e della musica italiana, si è spento questo pomeriggio, 8 Novembre, all’età di 69 anni all’Ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa.

La conferma è arrivata da pochi minuti dall’ospedale romano, dove il musicista era stato ricoverato per una polmonite interstiziale, precipitata molto rapidamente.

Vessicchio è stato capace di unire un’altissima competenza professionale a una popolarità trasversale, consolidata anche grazie al suo ruolo di insegnante nel talent show Amici di Maria De Filippi,

È stato anche un produttore di vino, noto per il progetto Musikè Vini, tra cui il Montepulciano d’Abruzzo e il Trebbiano d’Abruzzo, una cantina abruzzese che ha fondato insieme all’imprenditore Riccardo Iacobone.

La famiglia informa che i funerali saranno “strettamente riservati”.