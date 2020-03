L’Ordinanza del Presidente De Luca e le parole del sindaco di Aversa sugli irresponsabili

Aversa– Pubblichiamo il post pubblicato stamattina dal sindaco di Aversa, Alfonso Golia, che ammonisce quanti stanno assumendo un comportamento irresponsabile e posta l’Ordinanza del Presidente della regione Campania De Luca.

”Mi rivolgo agli scellerati genitori che ieri sera (e venerdì) hanno permesso ai propri figli di uscire, affollando i consueti luoghi di ritrovo: state mettendo a rischio la salute dei vostri figli, di voi stessi e di tutti noi che con enorme sacrificio ci stiamo attendendo rigidamente alle disposizioni. Mi rivolgo agli adulti che in barba a ogni restrizione continuano ad uscire e a vivere weekend e serate come se nulla fosse: siete degli irresponsabili. Mi rivolgo a chi ieri sera e stanotte ha pensato bene di “fuggire” dal nord per far ritorno a casa al sud: il vostro comportamento non è solo irresponsabile ma gravissimo , perchè espone tutti ad un’alta probabilità di contagio qui da noi.TUTTE le persone che stanotte hanno lasciato il nord per recarsi qui devono OBBLIGATORIAMENTE mettersi in quarantena volontaria a casa e comunicarlo al proprio medico curante.Questo non è un gioco, non è una situazione da prendere sottogamba e non è pensabile che ci sia un membro delle forze dell’ordine per ogni cittadino che non rispetta le disposizioni.Se non collaboriamo, l’epidemia aumenterá.Ogni persona, anche minore, che non rispetta le regole diventa un potenziale rischio per la comunitá e andrá incontro a misure penali come prevede la Legge. Ora non è più tempo dei consigli, dei richiami al buon senso. Ora è tempo di attenersi senza se e senza ma alle disposizioni che vengono fornite. Il governatore De Luca ha appena firmato una nuova ordinanza che dispone la sospensione dell’attività di palestre, piscine e centri benessere. Sono previste nuove misure anche per i centri di riabilitazione.Ieri il governo aveva già disposto la sospensione dell’attività di pub, sale gioco, sale scommesse e sale bingo.Vi prego di leggere le disposizioni e di applicarle alla lettera. Ci saranno controlli e sanzioni.Insieme ce la faremo, ma serve che ognuno di noi faccia la propria parte”

Ecco l’ordinanza numero 8 del governatore De Luca

http://bit.ly/2IrFapN