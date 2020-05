Lucia Grimaldi: Belvederenews ti vuole bene! AUGURI !

Carissima Lucia Grimaldi,

abbiamo di proposito atteso la fine di questa tua speciale giornata di festa per darti gli auguri di compleanno.

Abbiamo, infatti, voluto che tu , solare ed espansiva , potessi accogliere l’abbraccio di tutti i tuoi numerosi amici.

Noi, come sempre, ti abbiamo seguito rallegrandoci, ancora una volta, dell’immenso bene che la gente ti vuole.

Alla fine, arriva il nostro augurio a te che forse pensavi ti avessimo dimenticato.

Come avremmo potuto !

Noi siamo qui a dire a te e a tutti quelli che oggi ti hanno festeggiato quanto tu sei speciale per noi, come amica e come collega.

In breve tempo, sei riuscita a raggiungere una professionalita’ elevata: sempre sulla notizia, sempre informata, sempre carismatica, sempre disponibile e affabile con tutti noi.

La tua allegria e il tuo entusiasmo sono per tutti noi un punto di riferimento speciale.

Ti vogliamo bene!

Auguri grande giornalista !