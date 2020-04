Lunedì 13 aprile 2020, alle ore 17.00, lo spettacolo del Circo Romina Orfei in diretta su Facebook

SAN NICOLA LA STRADA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco di San Nicola la Strada e relativo alla notizia che il Circo Romina Orfei, da oltre un mese fermo sul territorio sannicolese a causa del divieto di mobilità, offrirà uno spettacolo circense il giorno di “Pasquetta” con diretta sulla pagina Facebook “Circo Romina Orfei”.

“Gentile Sindaco Vito Marotta, le chiedo se è possibile di divulgare la notizia che il giorno 13 aprile 2020 alle ore 17:00 sulla pagina Facebook intitolata “Circo Romina Orfei” verrà trasmessa una diretta del nostro spettacolo. Speriamo che i bambini possono trascorrere un’ora in nostra compagnia distraendosi da questa sgradevole situazione. Sperando che vi faccia piacere la nostra iniziativa, con la speranza che il nostro messaggio venga condiviso nel maggior modo, per continuare a vivere emozioni nonostante la distanza. Lontani ma uniti. Un grazie anticipato da parte di tutto lo staff Cordiali saluti. Guido Niemen”.

È il testo della comunicazione pervenuta via mail da parte del responsabile del Circo Romina Orfei, fermo in via Pertini a San Nicola la Strada da oltre un mese, a causa della pandemia. “L’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada, è stata vicina al circo Romina Orfei fin dal primo giorno di stop” – spiega il Sindaco Vito Marotta – “I volontari della Protezione Civile ed il personale della Polizia Municipale, seguono da tempo la vicenda prestando aiuto ed attenzione, insieme con il WWF di Caserta, la Lega Pro Animale e le Caritas delle parrocchie di San Nicola.

Tanti commercianti, privati cittadini ed aziende agricole sono intervenuti dando segni tangibili della loro sensibilità con cospicue donazioni anche di materiale specifico per gli animali che, siamo sicuri, non si fermerà specie in questo particolare periodo pasquale. Anche la principessa Stefania di Monaco ha lanciato il suo appello ai governanti affinché aiutassero i circhi fermi a causa della pandemia.

Accogliamo con piacere la richiesta che ci è pervenuta, sarà un modo particolare per trascorrere qualche ora, un’occasione per vedere all’opera il personale del circo e per apprezzarne maggiormente la bravura, la professionalità, la dedizione e l’amore verso il loro lavoro”. F.to Il Sindaco Vito Marotta”.