Lunedì si presenta la III edizione di “Ultimo ballo in maschera”

MADDALONI (Caserta) – Il prossimo 9 ottobre 2023 si terrà alle ore 18 presso la Sala “Iorio” della Biblioteca Comunale di Maddaloni, in via San Francesco d’Assisi, la Conferenza Stampa di presentazione della terza edizione della kermesse «Ultimo Ballo in Maschera», ideata e diretta dal Maestro Michele Letizia.

Il cartellone, oltre ad appuntamenti in anteprima e fuori programma, in altre località della provincia di Caserta, si concentra in uno dei luoghi architettonicamente e artisticamente rilevanti del territorio.

Da qui il primo anno la location è stato il Museo Archeologico Calatia, lo scorso anno il Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” e quest’anno sarà il chiostro e biblioteca del complesso monumentale conventuale della chiesa dell’Annunziata di Maddaloni, retta dai padri Carmelitani Scalzi.

La programmazione è promossa dall’Unione Nazionale Arma Carabinieri Onlus per la Campania e co promossa e patrocinata dalla Presidenza Nazionale dell’Unione Nazionale Arma Carabinieri Onlus e nonché da moltissime istituzioni pubbliche e private del territorio come l’Amministrazione Provinciale di Caserta, quella comunale di Maddaloni con altri Enti Locali, la Diocesi di Caserta con altre Diocesi, il Museo Provinciale di Capua con altre strutture culturali e museali e così via.

La progettazione prevede momenti espositivi, vernissage, presentazioni di libri e eventi socioculturali musicali.

L’amministrazione comunale di Maddaloni e in primis l’assessore alla cultura Caterina Ventrone, sono particolarmente entusiasti dell’iniziativa così da ospitare la conferenza stampa di presentazione della stessa il 9 ottobre 2023.

La serata sarà introdotta e moderata dalla giornalista Lucia Grimaldi, mentre al tavolo di presidenza siederanno il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, l’Assessore Caterina Ventrone e il direttore artistico della manifestazione Maestro Michele Letizia.

