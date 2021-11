Lutto nel mondo della F1, muore Antonia Terzi

Lutto nel mondo della Formula Uno, se ne va Antonia Terzi, ingegnere italiana, che era arrivata nell’olimpo della Formula Uno, una breve esperienza ma significativa in Ferrari, con coloro che hanno portato in alto il color rosso del Cavallino rampante ossia Michael Schumacher, Jean Todt e Ross Brawn.

Dopo l’esperienza in rosso l’approdo nella Williams, ci lascia una delle prime donne ingegnere ad arrivare in F1 in un ambiente motoristico (per non dire proprio la prima donna in F. Uno, come ingegnere) prettamente maschile, dove le donne sono quasi inesistenti ( se non con qualche eccezione e/o breve comparsata) per non dire poco o nulla considerate, la Terzi, seppe farsi valere e rispettare nel paddock del circus della F1.

Un eccezione in rosa, preparata e competente che ci lascia improvvisamente sbigottiti, a causa di un incidente in macchina rivelatosi tragicamente fatale per lei, avvenuto in Gran Bretagna (The UK, United Kingdom).

Il mondo della F1 è in lutto, dopo la tragica notizia della scomparsa dell’ingegnere, tra l’altro come detto italianissima, deceduta all’età di 50 anni, aveva inventato e creato il particolare muso cd a tricheco sulla Williams guidata dal colombiano Juan Pablo Montoya.

Qualche scatto che ritraeva l’ingegnere al impegnata al lavoro in pista di sotto: