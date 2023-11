E’ stato arrestato ieri, un 23enne originario del Gambia, per detenzione e uso di sostanze stupefacenti.

Voleva all’inizio depistare la pista dei carabinieri, indicando come suo posto letto, nel centro Caritas di Macerata Campania, quello di un altro ospite di sua conoscenza.

Il tentativo è stato vano, perché i militari dell’Arma, con la complicità dell’aiuto personale della stessa Caritas, sono riusciti ad individuare il letto del ragazzo che è stato poi perquisito.

Durante la perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto ben 107,20 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Parte della droga è stata trovata divisa in tre dosi, le prime sono state trovate in un cofanetto porta sigarette, poi un panetto è stato trovato all’interno di una sua scarpa, nascosta bene in una delle scarpiere.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.