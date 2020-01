Macerata Campania – Ha preso il via la Festa di Sant’Antuono 2020

MACERATA CAMPANIA – Si alza il sipario sulla Festa di Sant’Antuono. Prende oggi il via uno degli eventi più importanti nel panorama delle feste popolari/religiose della Regione Campania. L’edizione 2020 cofinanziata dalla Regione Campania – Agenzia Regionale “CAMPANIA TURISMO” nell’ambito del POC Campania 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali”, vede l’organizzazione di Comune di Macerata Campania, Parrocchia San Martino Vescovo e Associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastellessa, accreditata come NGO presso l’UNESCO, il patrocinio di Provincia di Caserta, e Comitato ICHNet.

Al nastro di partenza ci saranno ben oltre 1200 bottari suddivisi sui 18 carri che sfileranno per le strade cittadine ovvero 1. Cantica popolare caturanese, 2. Vecchie maniere, 3. I guagliuni ‘e Sant’Antuono, 4. ‘A passione ‘e Sant’Antuono, 5. ‘A sellara, 6. Suoni antichi, 7. Cantica popolare, 8. ‘U carr’ ‘e Casavr’, 9. Pastellesse Sound Group, 10. I ragazzi del 2000, 11. La piccola compagnia de “I punto esclamativo”, 12. L’epoca nov’, 13. ‘A cumpagnia ‘e Sant’Antuono, 14. L’anema ‘e Sant’Antuono, 15. ‘O ritorno ‘e Sant’Antuono, 16. La compagnia del 2011, 17. I wagliun ra vie ‘e for, 18. ‘U carr’ ‘e vasc’ ‘o vasto. Folclore e religione si fonderanno dunque anche quest’anno in onore di SantAntonio Abate dando vita ad una festa che attira in paese ogni anno migliaia di persone da ogni angolo dell’Italia ma anche da altri Paesi. Battuglie di Pastellessa, mostre, seminari, giochi tradizionali e gastronomia con il tipico piatto della past’e’llessa faranno da cornice ad uno degli eventi più caratteristici del Sud Italia.



Di seguito nel dettaglio il programma e i percorsi delle sfilate dei carri.

Venerdì 10 gennaio 2020 – Notte dei Carri

Pomeriggio

Dalle ore 16:00 alle ore 23:00 presso i vari rioni di Macerata Campania si svolgerà la “Notte dei Carri”, nel corso della quale si potrà assistere agli ultimi preparativi dei Carri di Sant’Antuono e prove generali.

Sabato 11 gennaio 2020 – Apertura Mostra, Sfilata di Apertura

Pomeriggio (Percorso carri = A)

Ore 13:00 raduno dei Carri di Sant’Antuono in Via Gobetti (primo tratto) e Via Nenni.

Dalle ore 16:30 alle ore 20:30 apertura della Mostra «Macerata Campania, città che suona» con esposizione presso il Palazzo Piccirillo al primo piano in Villa Comunale.

Dalle ore 16:30 alle ore 22:00 sfilata dei Carri di Sant’Antuono da Via Gobetti seguendo il PERCORSO A. Al termine sosta dei Carri nell’Area Mercato in Via Carducci.

Ore 16:00 Sfilata delle Majorette Shine Stars della Parrocchia San Nicola di Bari di Casal di Principe, che partiranno da Via Gobetti con direzione ed esibizione in Piazza De Gasperi.

Domenica 12 gennaio 2020 – Sfilata sul Sagrato della Chiesa Abbaziale San Martino Vescovo

Mattino (Percorso carri = B)

Dalle ore 9:00 alle ore 14:00 sfilata dei Carri di Sant’Antuono dall’Area Mercato in Via Carducci seguendo il PERCORSO B. Al termine sosta dei Carri in Via Dalla Chiesa.

Pomeriggio (Percorso carri = C)

Dalle ore 16:30 alle ore 20:30 Mostra «Macerata Campania, città che suona» con esposizione presso il Palazzo Piccirillo al primo piano in Villa Comunale.

Ore 16:30 inizio sfilata dei Carri di Sant’Antuono da Via de Matteis seguendo il PERCORSO C.

Ore 17:00 inizio esibizione dei Carri di Sant’Antuono davanti al sagrato della Chiesa parrocchiale Madonna delle Grazie, Casalba.

Ore 18:00 inizio esibizione Carri di Sant’Antuono davanti al sagrato della Chiesa Abbaziale San Martino Vescovo. Al termine sosta dei carri nell’Area Mercato in Via Carducci.

Nel corso della sfilata sarà possibile visitare la Chiesa Abbaziale San Martino Vescovo.



Lunedì 13 gennaio 2020 – Giornata di studio, Consegna “Premio Historia Loci”, Laboratori PastellessaLab

Pomeriggio

Dalle ore 17:00 alle ore 20:00 “Giornata di studio” presso l’Aula Consiliare del Comune di Macerata Campania, con il patrocinio del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” con:

Presentazione del lavoro discografico “Suoni Antichi” a cura dell’Associazione Suoni Antichi di Macerata Campania;

Presentazione del progetto “Saperi, arti e tradizioni in cattedra” a cura dell’Istituto Comprensivo di Macerata Campania;

Presentazione dell’attività di ricerca “I Bottari di Macerata Campania. Una «comunità ritmica» fra riti tradizionali e world music” di Carla Sagliocco;

Presentazione del libro “Sant’Antonio Abate, il fuoco della musica. Studi e riflessioni con particolare attenzione al culto di Macerata Campania” a cura di Vincenzo Capuano con gli interventi di: Giuseppe Bruno, Antonio Casertano, Emanuela Esposito, Luigi Ferraiuolo, Mariano Fresta, Lia Giancristofaro, Martina Gonzales Reyero, Matteo Ludovisi, Andrea Massaro, Giovanni Mocchi, Salvatore Enrico Pappalardo – Daniele Pennisi – Rosario Torrisi, Michele Antonio Piccirillo, Vincenza Rauccio, Silvia Vetrella, Luigi Cerrone e Vincenzo Polcari.

Al termine della “Giornata di studio” presso l’Aula Consiliare del Comune di Macerata Campania consegna del “Premio Historia Loci”, istituito dall’Associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastellessa nel 2012 al fine di riconoscere tutte quelle persone ed enti che hanno contribuito in modo fattivo alla salvaguardia, alla trasmissione e alla valorizzazione della Festa di Sant’Antuono: del senso umano e cristiano, le espressioni culturali ad essa inerenti e la musica dei Carri di Sant’Antuono, patrimonio culturale immateriale di Macerata Campania.

Dalle ore 15:30 alle ore 17:30 attività con Laboratori #PastellessaLab: Laboratorio Artistico “Le dimensioni artistiche della Festa di Sant’Antuono”.

Martedì 14 gennaio 2020 – Triduo di Sant’Antonio Abate, Laboratori PastellessaLab

Pomeriggio

TRIDUO DI SANT’ANTONIO ABATE – Santa Messa nella Chiesa Abbaziale San Martino Vescovo a Macerata Campania.

Dalle ore 15:30 alle ore 17:30 attività con Laboratori #PastellessaLab: Laboratorio Musicale “I segni e la musica della Festa di Sant’Antuono”.

Mercoledì 15 gennaio 2020 – Triduo di Sant’Antonio Abate, Laboratori PastellessaLab, Giochi tradizionali

Pomeriggio

TRIDUO DI SANT’ANTONIO ABATE – Santa Messa nella Chiesa Abbaziale San Martino Vescovo a Macerata Campania.

Dalle ore 15:30 alle ore 17:30 attività con Laboratori #PastellessaLab: Laboratorio Culinario “La past’ e ‘llessa e i piatti tipici della Festa di Sant’Antuono”.

Ore 19:00 Piazza San Martino inizio dei Giochi Tradizionali: Corsa con le botti, Corsa con le carriole, Giro della botte, Corsa nei sacchi, Corsa con i mattoni, Tiro alla fune. Nel corso della serata “Tradizioni senza barriere”: giochi con la partecipazione dei bambini.

Giovedì 16 gennaio 2020 – Triduo di Sant’Antonio Abate, Benedizione del fuoco e degli animali, Palo di sapone, Esibizione spontanea delle Battuglie di Pastellessa, Presentazione del libro “La Festa di Sant’Antuono e le Battuglie di Pastellessa – Macerata Campania”

Mattino

Ore 9:00 inizia a girare per le strade del paese il Carro per la raccolta dei beni in natura, come contributo dei cittadini alla festa, per la tradizionale Riffa del 17 gennaio.

Pomeriggio

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presentazione del libro “La Festa di Sant’Antuono e le Battuglie di Pastellessa – Macerata Campania” di Roberto Galasso presso l’Aula Consiliare del Comune di Macerata Campania, con il patrocinio del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Progetto editoriale a cura dell’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

TRIDUO DI SANT’ANTONIO ABATE – Santa Messa nella Chiesa Abbaziale San Martino Vescovo a Macerata Campania.

Subito dopo, sul sagrato della Chiesa, si svolgerà la benedizione del fuoco e degli animali con l’accensione del Cippo di Sant’Antuono.

Ore 19:30 Piazza San Martino esibizione del Gruppo Folcloristico con costumi tradizionali a cura dell’Istituto Comprensivo di Macerata Campania.

Ore 20:30 Piazza San Martino esecuzione del Gioco Tradizionale: Palo di sapone.

A seguire presso l’Area Mercato di Macerata Campania in Via Carducci si potranno visitare i Carri di Sant’Antuono con l’esibizione spontanea delle Battuglie di Pastellessa.

Venerdì 17 gennaio 2020 – Festa di Sant’Antonio Abate, Riffa

Mattino (Percorso carri = D)

SANTA MESSA nella Chiesa Abbaziale San Martino Vescovo a Macerata Campania.

PROCESSIONE CON LA VENERATA STATUA DI SANT’ANTONIO ABATE per le strade di Macerata Campania.

A seguire avrà inizio la sfilata dei Carri dall’Area Mercato in Via Carducci seguendo il PERCORSO D.

Ore 12:00 tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici figurati in Piazza De Gasperi: ‘a signora ‘e fuoco, ‘o puorco, ‘o ciuccio, ‘a scala.

Ore 13:00 sfilata dei Carri di Sant’Antuono da Piazza De Gasperi con direzione Via Elena.

Al termine sosta dei Carri in Via Gobetti (primo tratto) e Via Nenni.

Pomeriggio (Percorso carri = E)

Ore 15:30 Largo Croce in Via Elena tradizionale Riffa dei beni offerti in natura.

Dalle ore 16:30 alle ore 18:30 Mostra «Macerata Campania, città che suona» con esposizione presso il Palazzo Piccirillo al primo piano in Villa Comunale.

Ore 16:30 Inizio della sfilata dei Carri di Sant’Antuono da Via Gobetti seguendo il PERCORSO E.

Ore 18:00 inizio dell’esibizione dei Carri di Sant’Antuono in Piazza De Gasperi.

Ore 23:30 spettacolo di fuochi pirotecnici al termine dell’esibizione dell’ultima Battuglia di Pastellessa. Premiazione dei Carri partecipanti alla Festa.

Dal 23 gennaio al 26 gennaio 2020 rinnova la festa di Sant’Antonio Abate la Parrocchia San Marcello Martire di Caturano a Macerata Campania.

Punto Ristoro in Piazza San Martino con degustazione della Past’e’llessa

In Piazza San Martino a Macerata Campania sarà possibile degustare il piatto tipico locale la “past’e’llessa” (pasta con le castagne lesse) e tantissime altre specialità locali nei seguenti giorni: domenica 12 gennaio; mercoledì 15 gennaio; giovedì 16 gennaio.

PERCORSI DI SFILATA

PERCORSO CARRI A (sabato 11 gennaio 2020 – pomeriggio)

PARTENZA Via Gobetti – Corso Umberto I – Via Matteotti – Piazza De Gasperi – Via Garibaldi – Via Martiri di Cefalonia – Via Albana – Piazza Crocifisso – SOSTA Area Mercato (Via Carducci).

PERCORSO CARRI B (domenica 12 gennaio 2020 – mattina)

PARTENZA Area Mercato (Via Carducci) – Via Martiri di Cefalonia – Via Garibaldi – Piazza De Gasperi – Via Matteotti – Via Madonna delle Grazie – Piazza Giovanni Paolo I – Via Elena – SOSTA Dalla Chiesa.

PERCORSO CARRI C (domenica 12 gennaio 2020 – pomeriggio)

PARTENZA Via de Matteis – Via Montello (Portico di Caserta) – Corso Vittoria (Portico di Caserta) – Corso Umberto I – Via Matteotti – Piazza De Gasperi – Via Garibaldi – Via Martiri di Cefalonia – SOSTA Area Mercato (Via Carducci).

PERCORSO CARRI D (venerdì 17 gennaio 2020 – mattina)

PARTENZA Area Mercato (Via Carducci) – Via Martiri di Cefalonia – Via Garibaldi – Piazza De Gasperi – Via Matteotti – Via Elena – Via Dalla Chiesa – SOSTA Via Gobetti (primo tratto) e Via Nenni.

PERCORSO CARRI E (venerdì 17 gennaio 2020 – pomeriggio)

PARTENZA Via Gobetti – Via Mazzini – Via Martiri di Cefalonia – Via Garibaldi – Piazza De Gasperi – Via Matteotti – Via Elena – Via Dalla Chiesa – RIENTRO ai propri rioni.