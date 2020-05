Macerata Campania. Sanificazione di 30 esercizi commerciali e di 3 chiese

Sanificati trenta esercizi commerciali e le tre chiese principali a Macerata Campania (Abbazia, Parrocchie di Caturano e Casalba).

Giovedì 14 maggio, gli operatori della Lavi Service hanno provveduto ad un intervento di disinfezione di alcuni locali sul territorio cittadino a seguito della convenzione a titolo totalmente gratuito formalizzata con l’amministrazione comunale diretta dal sindaco Stefano Cioffi.

Si è trattato di un’operazione senza costi per gli esercenti che permetterà la riapertura delle attività, prevista per il prossimo 18 maggio, minimizzando i rischi di contagio.

In merito alla questione il primo cittadino ha avuto modo di ammettere: ‘ Ringraziamo la società Lavi Service che ha concesso senza nessun onore questa prima azione, che consentirà a molti commercianti della città di ripartire in sicurezza, non accollandosi il costo’.