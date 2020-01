Maddaloni: 24^ edizione del “Presepe in casa”

Grande partecipazione per la manifestazione di chiusura della 24^ edizione del “Presepe in casa” organizzata dall’associazione culturale ed artistica Germogli con il patrocinio del comune di Maddaloni.

Alla manifestazione hanno partecipato anche i presepi realizzati dagli alunni della storica scuola media De Nicola, una partecipazione fortemente voluta in primis dalla preside Rosa Suppa che si è recata personalmente durante le vacanze natalizie a scuola per aprire l’edificio alla giuria e consentire di girare il video che riprendesse i lavori dei suoi ragazzi. I circa 20 presepi mostrati sono stati tutti realizzati con materiali completamente riciclati: arte, educazione ambientale e tradizioni, un mix che si è concretizzato in opere fantasiose ed originali per la rappresentazione della nascita più celebrata di tutti i tempi.

Gli alunni, indirizzati dalla professoressa Raffaella Iovine, hanno lavorato alcuni da soli, altri in gruppo, con grande soddisfazione loro e di quanti li hanno ammirati. Un folto gruppo di alunni, in rappresentanza dell’istituto, accompagnati dall’insegnante Lucia M. Grimaldi, che è stata presente all’intera manifestazione, ha ritirato, con emozione ed orgoglio, l’attestato di partecipazione.