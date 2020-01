Maddaloni. A via Appia celebrazione dell’Epifania e calze per tutti i bambini

Una celebrazione particolarmente importante questa sera alla parrocchia di Nostra Signora di Loreto in via Appia. Un antico Bambino Gesù tenuto in consegna da una famiglia di via Appia per molti anni è stato finalmente restaurato grazie all’impegno di don Marco e del presidente del Consiglio Pastorale Gioacchino di Lillo e questa sera sarà esposto in chiesa durante la celebrazione dell’Epifania alle 18,30. Al termine della funzione il simulacro sarà portato in processione nel quartiere.

Al rientro, in serata, saranno distribuite calze ai bambini.

La cittadinanza è invitata a partecipare alle celebrazioni.