A via Appia nella Parrocchia di Nostra Signora di Loreto venerdì 17 gennaio dopo le celebrazioni delle 18.30 si rinnoveranno antiche tradizioni legate al culto di Sant’Antuono. Per cui ci sarà la benedizione degli animali e l’accensione di un fuoco. Il tutto sarà accompagnato da animazione per i più piccoli e da un momento conviviale finale.