Maddaloni. Al Villaggio dei Ragazzi pranzo solidale e tombolata

Si susseguono in questi giorni in città i pranzi solidali e le iniziative a favore dei meno fortunati. Tanti eventi che fanno respirare il vero spirito natalizio e danno un senso concreto a questi giorni di festa e di religiosità .

Venerdì è toccato alla Caritas con la parrocchia di sant’Aniello Abate, alla Croce Rossa di Maddaloni e ai giovani allievi dell’istituto Alberghiero del Villaggio che, coadiuvati dagli esperti cuochi della Fondazione, hanno preparato un pranzo gourmet per gli ospiti. Il menu, ormai già consumato era il seguente: antipasto, gnocchi al sugo di pesce, filetto di platessa su letto di zucca, vari contorni, frutta e dolce. Tanti i commercianti della zona che hanno sponsorizzato offrendo i loro prodotti per la realizzazione del pranzo.

Nella mensa del Villaggio un bell’albero luccicante e colorato e, a fine pranzo, come da tradizione in questi giorni, una tombolata ricca di premi.

Nell’occasione è partito anche il progetto, giunto alla seconda edizione: “il mio giocattolo per il tuo sorriso”.

I bambini che frequentano il catechismo in parrocchia donano un loro giocattolo ai bambini assisti dalla Caritas parrocchiale.

Educa i bambini e non dovrai punire gli uomini. E allora queste iniziative riaccendono un barlume di speranza e ridanno un significato profondo al Natale