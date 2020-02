Maddaloni. Carnival party al De Nicola

Le attività didattiche ieri alle scuola dell’infanzia Rodari e Primaria al De Nicola si sono concluse all’insegna dell’allegria. Tutti gli alunni hanno assistito ad uno spettacolo teatrale interattivo calibrato sulla loro età e avente come tema naturalmente il Carnevale ed i suoi protagonisti.

Per i più piccoli nel corso della mattinata è stata organizzata una festa in maschera. Tra musica, canti, balli e sano divertimento, in un’atmosfera allegra e colorata, la festa si è conclusa con la rottura della tradizionale pentolaccia. Un capolavoro realizzato dalle insegnanti in chiavetta moderna nel rispetto delle nostre tradizioni carnevalesche.