Maddaloni. Chi è Ciro?

Riceviamo e pubblichiamo questa bella testimonianza del responsabile dell’uff. Ecologia Arturo Cerreto in cui ci racconta di Ciro.

Vi sarà capitato in questi giorni di notare questo strano furgoncino, circolare per le strade di Maddaloni. Non è un automezzo che fa la consegna a domicilio di surgelati, bensì è il veicolo che utilizza Ciro per la raccolta dei rifiuti presso le famiglie in quarantena, poiché affette da Covid 19. E’ uno strano personaggio Ciro, un misto di saggezza popolare e di autentica fede in Dio. Ogni qualvolta che lo incontro gli chiedo di stare attento a quello che fa e gli chiedo se non lo preoccupa il possibile contagio del Corona Virus. La risposta è sempre la stessa: “comm vvò Dio! Il lavoro va fatto ed è una benedizione di Dio”. Da lì altre considerazioni e la consapevolezza di fare qualche cosa di utile per la comunità. Mi sembra di conoscere Ciro da una vita ed, infatti, assomiglia a tanti che in ogni campo lavorano nel silenzio, con abnegazione e dignità. Il lavoro che nobilita e diventa atto di amore verso gli ammalati e gli afflitti. Una sorta di samaritano moderno che oggi molti definiscono eroi. Ciro non si pone problemi contrattuali o di paura del contagio, egli agisce d’istinto e l’istinto gli dice che sta facendo una cosa buona e ciò gli basta. Viva Ciro e tanti altri che con spirito di servizio donano una parte di sè agli altri.