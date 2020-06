Maddaloni. Chiuso il pronto soccorso aperto

Questo articolo potrebbe intitolarsi: come volevasi dimostrare. Quello che avevamo paventato è accaduto dopo neanche 48 h ore di riapertura del pronto soccorso covid.

Leggiamo dal profilo Facebook di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale:

Un cittadino di Maddaloni ci segnala una disavventura sanitaria capitatagli nella giornata del 16 giugno. Suo figlio ha un incidente domestico e si procura un taglio al mento così decide di portarlo al pronto soccorso dell’Ospedale di Maddaloni dove però viene fermato all’ingresso, gli viene comunicato che il pronto soccorso è chiuso perché l’ospedale ospita solo pazienti covid, eppure da lunedì 15 giugno il pronto soccorso, come da comunicazioni, avrebbe dovuto riprendere le normali funzioni.

Così decide di portare il figlio al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta, oberato di lavoro a causa dei pazienti provenienti anche da Maddaloni. Lì gli viene confermato che il pronto soccorso di Maddaloni avrebbe dovuto accettare suo figlio perché risulta che sia ritornato operativo.

Abbiamo inoltrato una nota alla direzione sanitaria dell’ospedale di Maddaloni per avere delucidazioni su questa vicenda.

Il 13 giugno pubblicavamo questo articolo ponendoci una serie di interrogativi.

Leggi anche:

Cosa significa pronto soccorso covid?

Si potrà accedere al pronto soccorso per una qualunque urgenza e per tutti i malori. All’ingresso al paziente verrà effettuato il tampone. Se questo risulterà positivo, il paziente sarà curato nell’ospedale di Maddaloni. Se invece, come ci si auspica, sarà negativo, sarà trasferito presso un’altra struttura per le cure necessarie.

Questo in attesa che la diffusione del coronavirus si attenui fino a scomparire definitivamente. A quel punto i vertici assicurano un ritorno alla normalità.

Nel frattempo, ci chiediamo: un cittadino maddalonese o dei comuni limitrofi che fino a febbraio accedeva al pronto soccorso per una qualunque urgenza, oggi, deve paradossalmente augurarsi di aver contratto il virus per essere curato lì?

Non era magari possibile, in questa fase di transizione e di attesa di fine pandemia, prevedere due percorsi, il cosiddetto sporco – pulito, visto che la struttura ha più ingressi e abbastanza spazio, per dare un segnale di normalità?

Un pronto soccorso monco di reparti e ambulatori a supporto, quanta vita avrà?

Non è sprecato che un ospedale fiore all’occhiello per la Campania sia per i reparti completamente rinnovati e all’avanguardia, sia per le professionalità che vi operano, sia relegato in modo così settoriale? Considerando anche che non molto distanti ci sono strutture già attrezzate da tempo per le malattie infettive, come Caserta o il Cotugno di Napoli, che oggi ancor di più si sono specializzate su questa patologia e che, passata la grande ondata, sarebbero bastevoli a soddisfare le esigenze in una situazione di relativa normalità

Un paziente in condizioni gravi, non affetto da covid, potrebbe non avere il tempo necessario a raggiungere un altro ospedale affinchè la sua vita si salvi?

Questi interrogativi fanno il paio con la richiesta, che, logicamente, il consigliere inoltra. La città attende lumi. Intanto intasiamo altri pronti soccorsi e rischiamo. Questa volta, per fortuna, era solo un infortunio risolvibile in 7 giorni.