Maddaloni. Concerto di Natale con l’Orchestra Junior cittadina del Convitto “Giordano Bruno”

MADDALONI (Caserta) – Il Tempo di Natale è Tempo di Concerti e il Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni si è messo in opera. Naturalmente con una fruizione a distanza nel rispetto della normativa a causa del contagio pandemico. Come accaduto già recentemente la trasmissione del Concerto sarà multicanale in quanto veicolata sia attraverso il canale radiofonico di New Radio Network (FM sui 89,80 mhz oppure in streaming su www.newradionetwork.com ed ancora App New Radio Network), grazie alla disponibilità della proprietà di Enzo Di Nuzzo e della direzione di Carlo Scalera e ai tecnici e agli addetti alla regia, che quello dei social, in particolare con le pagine e i gruppi afferenti il Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” e la “Banda Sinfonica di Maddaloni” (https://www.facebook.com/groups/ 322804961238356 ).

L’appuntamento è per martedì 22 dicembre 2020, dalle ore 18:30 con la diretta radiofonica e social. Questa prima parte del “Concerto Virtuale” a cura dell’Orchestra Junior e del coro “Le Voci Angeliche” del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno”, che rientra nell’ambito del progetto “Natale con noi”, prevede la presentazione del brano “Jingle bells” proposto con un arrangiamento del Maestro prof. Luigi Pascarella a cui è affidata la direzione artistica del Concerto del 22 dicembre 2020.

Urge evidenziare un particolare di non poco conto: a questa prima parte del Concerto, trasmesso attraverso un video realizzato con ottima professionalità per consentire una felice fruizione anche in futuro, vi è la partecipazione di 37 orchestrali e 73 flauti dolci per un totale di 110 elementi che rappresentano un terzo degli studenti della scuola secondaria di primo grado afferente il Convitto maddalonese.

A seguire questa prima parte del Concerto, sui soli social, continua il Concerto con un altri due video (di cui il terzo riprende il brano del primo con orchestra junior e flauti diversi dal primo) con la partecipazione di sei classe prime della scuola secondaria di primo grado e tre classi quinte della scuola primaria, sempre afferente il Convitto maddalonese.

Questo attesissimo Concerto consente alla platea tutta, indipendentemente dalla propria posizione fisica, di ascoltare i seguenti brani: “Quanno nascette ninno”, “Jingle bells”, “Gioia nel mondo” e “Metti un lune alla finestra”. Dato il programma non può che nascere in chi scrive il desiderio di divulgare a largo raggio e invitare alla partecipazione via radio o via social facebook al Concerto oltre che per ascoltare anche per incoraggiare i giovani musicisti e coristi impegnati nell’esecuzione di questi famosi brani di successo mondiale che hanno il merito di accompagnarci nella magica e splendida atmosfera natalizia.

Chi ha partecipato alle prove (rigorosamente a distanza e anche in vista dell’Open Day del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno”) ha espresso sentimenti di gioia e commozione per il Concerto che avrà sia la parte orchestrale che quella corale, infatti è importante anche l’aspetto della corale del Convitto che rende unico l’evento.

Un evento che cerca di coinvolgere tutta la popolazione studentesca del Convitto maddalonese con le diverse partecipazioni dirette e indirette. Da qui un ringraziamento trasversale a tutto il corpo docente e non docente del Convitto per l’impegno nel formare con amorevole dedizione gli studenti.

Va comunque più specificatamente fatto cenno al grande impegno nel tempo dell’Orchestra Junior del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni diretta dalla prof.ssa Maestro Domenica Papa e della prof.ssa Ivana Di Lorenzo, con la collaborazione del prof. Maestro Luigi Pascarella. L’occasione è gradita per ringraziare ancora una volta, e anche per questo evento nello specifico, la preziosa collaborazione e disponibilità del Rettore dott. Rocco Gervasio nel consentire all’Orchestra Junior di partecipare alle iniziative del territorio e consentire agli studenti del Convitto di potersi dedicare particolarmente alla formazione musicale e strumentale, così di consolidare la propria formazione didattico musicale e favorire l’apporto formativo della stessa Banda Sinfonica della Città di Maddaloni diretta dal Maestro prof. Luigi Pascarella.

È bello ed entusiasmante vedere l’importanza e il supporto che il Rettore Gervasio riconosce alle due bande maddalonesi simbolo di una tradizione ultracentenaria locale e che è parte integrante della trazione concertistica e delle bande di giro del mezzogiorno d’Italia. Questo un chiaro esempio di attaccamento che il Dirigente Scolastico ha per l’istituzione che meravigliosamente dirige e per quanto esso stesso rappresenta nel territorio.

Degne di nota e ringraziamento sono la prof.ssa Maestro Domenica Papa e la prof.ssa Ivana Di Lorenzo che con tanta passione e sacrificio stanno proseguendo un percorso di formazione e crescita di giovani musicisti maddalonesi, opera avviata pochi anni or sono dal prof. Maestro Luigi Pascarella. Una dedizione speciale anche in funzione del fatto che la Scuola Secondaria di primo Grado del Convitto non è ad indirizzo musicale e, nonostante ciò, gli studenti da loro formati riscuotono successi e superano nella perfezione concertistica le scuole che invece hanno l’indirizzo specifico musicale. Gran bella soddisfazione per la città di Maddaloni e per chi crede in questa Orchestra Junior.

Non ci resta che sintonizzarci sui sociale e con la radio alle ore 18.30 di domenica 22 dicembre 2020 per seguire il Concerto in onore di Santa Cecilia organizzato e offerto dai musicisti e strumentisti maddalonesi. Giusto a un mese di distanza (22 novembre 2020) dal concerto organizzato sempre sotto la supervisione del Maestro prof. Luigi Pascarella, dai medesimi orchestrali, con tanto di diretta radio.