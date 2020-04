Maddaloni. Consegnati 10 PC per la didattica a distanza

Stamattina il Rettore del Convitto Rocco Gervasio ha consegnato alla Protezione Civile 10 computer portatili destinati alle famiglie degli alunni meno abbienti. Questi alunni frequentanti la scuola Primaria, Secondaria di I e II grado ne hanno fatto richiesta per svolgere la didattica a distanza.

“Ringrazio il Sindaco De Filippo per averci messo a disposizione la Protezione Civile come tramite per fornire i nostri allievi di questi computer, strumento indispensabile in un momento così particolare” queste le parole del Rettore Rocco Gervasio.

La necessità di ricorrere alla didattica a distanza, come conseguenza della chiusura delle scuole dovuta all’attuale emergenza sanitaria per il Coronavirus, ha colto in buona parte impreparato – e senza direttive dettagliate ed univoche – un sistema scolastico solo in parte abituato all’utilizzo delle tecnologie di supporto. Non tutti erano muniti di supporti per la didattica a distanza , laddove è stato possibile, le scuole hanno dato un sostegno alle famiglie che ne avessero necessità.