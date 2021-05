Maddaloni. Disinfestazione e disinfezione adulticida su tutto il territorio comunale.

Maddaloni. Il comune, in collaborazione con l’ASL ha programmato per la sera di martedì 4 maggio a a partire dalle ore 22.30 la disinfestazione unita alla disinfezione adulticida su tutto il territorio comunale.

L’intervento sarà effettuato da personale specializzato con automezzi e attrezzature idonee e con prodotti a base di Piretroidi di sintesi e sali quaternati di ammonio.

Si raccomanda di evitare l’esposizione di indumenti e alimenti, di tenere in casa gli animali da compagnia e di chiudere balconi e finestre per evitare contatto con i prodotti che saranno utilizzati.

Qualora ci dovessereo essere problemi in concomitanza con al disinfestazione contattare immediatamente il centro antiveleni del Cardarelli di Napoli ai numeri: 081-7472870 e 081-5453333