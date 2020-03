I Briganti calatini hanno posizionato carrelli in vari supermercati della città per raccogliere generi di prima necessità e donarli a famiglie in difficoltà.

Da domani partirà anche il salvadanaio solidale. Da un’idea di Mario Mandato, troverete nelle tabaccherie della città dei salvadanai che tutti potranno contribuire a riempire. Il ricavato sarà consegnato al comune che potrà utilizzarlo come ulteriore risorsa per aiutare chi ne ha necessità.