MADDALONI : DUE ARRESTI PER TENTATA ESTORSIONE , MANETTE PER L’EX ASSESSORE

E stato arrestato Francesco Diana , 45enne di Aversa , imprenditore di Aversa e fratello dell’ex assessore Orlando Diana , e Tommaso Ragnino , 48 enne di Maddaloni, già noto alla Dda per le sue piazze di spaccio sia nel comune di Maddaloni che nei comuni limitrofi.

L’arresto per i due indagati è scattato per motivi di reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un uomo , detenuto già nel carcere di Bergamo , per precedenti come furto di mezzi per il movimento terra ed agricoli e sopratutto di auto.

Secondo la ricostruzione dei fatti , Diana Ragnino avrebbe reclamato molte somme di denaro dal loro ” amichetto di merende” nello specifico dopo l’arresto di quest’ultimo .

Le vicende sono state testimoniate dalla mamma della vittima , titolare già di due vivai a Maddaloni , la donna ha raccontato di essere preoccupata per l’integrità del figlio.Questa preoccupazione ha coinvolto e seguito le vicende giudiziarie di Francesco Diana e Tommaso Ragnino.

Le richieste estorsive si sarebbero verificate nell’arco temporale di maggio 2020 fino al maggio 2023 , che si è chiuso con un ultimo episodio compiuto da Diana che si sarebbe recato nel vivaio dell’imprenditrice pretendendo la somma di 25 mila euro.

Con un totale di 40 mila euro.