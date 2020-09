Maddaloni. Eletto il nuovo coordinatore del Movimento Uniti per Maddaloni

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del movimento civico Uniti per Maddaloni

Il giorno 01/ 09/ 2020 alle ore 19,30 presso la sede del Movimento Politico Uniti Per Maddaloni sita in Corso 1° Ottobre n.43, si è tenuta l’assemblea degli aderenti al Movimento Politico per discutere sul seguente Ordine del Giorno

Nomina Nuovo Coordinatore del Movimento Politico Impegno Elettorale per l’Elezione del Consiglio Regionale Discussione Referendum

Dopo ampia discussione è stato nominato il Nuovo Coordinatore del Movimento Politico il giovane Carmine Farina che ha accettato l’incarico e ha dichiarato di essere disponibile a lavorare in vari settori organizzativi, quali Commercio, Ecologia e Ambiente, Politiche giovanili, Cultura e Turismo al fine di contribuire alla crescita e allo sviluppo della città.

Domenica 6 Settembre alle ore 10:30 presso la sede del Movimento sita in Corso I Ottobre, 43, ci sarà l’apertura della Campagna Elettorale per l’Elezione del Consiglio regionale del Movimento Politico che vede schierarsi al fianco del candidato Vincenzo Santangelo.