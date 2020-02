Maddaloni. Esclusiva: Via Sauda due anni dopo la fiaccolata. Struffolino replica.

La politica, quella vera,

si fa sul territorio. Alle parole devono seguire le azioni. Due anni fa in campagna elettorale l’attuale vicesindaco Gigi Bove si recava in via Sauda con una fiaccolata per protestare per la mancata illuminazione della strada . Oggi chi protestava governa, ma nulla è cambiato.

Anzi la situazione è peggiorata. L’attivista Giosuele Struffolino, attento e sensibile a questi problemi, non ha dimenticato e oggi, due anni dopo, torna sul “luogo del delitto” e replica simbolicamente gesti e parole per rinfrescare la memoria a chi oggi ci amministra. Riceve il sostegno dell’ex candidato sindaco Pasquale Giordano che lo raggiunge sul posto.

Per conoscere i dettagli guarda i video allegati a questo articolo cliccando sui link in basso:

https://www.facebook.com/giosuele.struffolino/videos/10219443292066425/

IMG_2538