Maddaloni. Fare una corretta raccolta differenziata farà la differenza

Il capitolato dei rifiuti oggetti di valore affidato alla Buttol Srl dal 2017 a settembre 2019 ha monetizzato circa 100.000 euro che devono essere riscossi dal Comune di Maddaloni. Da settembre c’è stato un passaggio di ditta. La raccolta di questi rifiuti costituiti da imballaggi in plastica, carta, cartone e vetro è stata affidata, a seguito di gara, per due anni, all’impianto della ditta Di Gennaro: in questo modo l’ente comunale ha una garanzia di riscossione degli introiti derivanti da questo tipo di raccolta. Non solo, ma ha contezza effettiva del valore euro/tonnellata, gestendo in modo diretto la raccolta. In prospettiva questo porterebbe, in un prossimo futuro, alla creazione di un circuito virtuoso che prevederà un tariffario non più calcolato sui mq ma sulla produzione reale di rifiuti da parte delle famiglie, nonché di un ristoro per i cittadini che effettuano una corretta raccolta differenziata.

In conclusione l’assessore vuole lanciare questo messaggio ai maddalonesi:

“Fare bene la differenziata porterà vantaggi veri e tangibili che ci aiuteranno nell’ immediato a contenere gli aumenti dei costi di smaltimento e in prospettiva, anche vista la tariffa stabilita dall’ARERA che è la stessa per tutti i comuni italiani, a prevedere ed applicare meccanismi di riconoscimento e premialità dei virtuosi.”