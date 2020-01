Maddaloni. Grande festa al De Nicola per l’Open Day

Lunedì 20 gennaio, dalle ore 16,30 lo storico istituto “De Nicola” apre nuovamente le porte a genitori, alunni e cittadini per far conoscere le attività che si svolgono nell’istituto durante l’anno scolastico. Tanta didattica ,a ma anche tanti progetti che quotidianamente arricchiscono la crescita degli alunni e li preparano al futuro. Come è consuetudine, tutto si svolge in piena sinergia e continuità tra i tre ordini di scuola che collaborano assiduamente per seguire i giovani alunni dalla prima infanzia all’adolescenza. Lunedì tutto questo sarà a disposizione di tutti. Mostre, laboratori, esibizioni, spettacoli e mercatini con manufatti dei piccoli alunni. Una vera e propria festa accompagnata da gustose degustazioni di ricette tipiche. Una scuola via, inclusiva, in cui le sfide del futuro si affrontano con il sorriso senza lasciare indietro nessuno. Questo e tanto altro è il De Nicola.

Nell’occasione sarà possibile effettuare le iscrizioni per i tre ordini di scuola, conoscere la Dirigente Scolastica Rosa Suppa, i docenti e tutto il personale che insieme agli alunni forma la grande famiglia del De Nicola.